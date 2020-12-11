Село Парфеньево, Костромская область, 11 декабря, 2020, 20:57 — ИА Регнум. В посёлке Николо-Полома на 1,5 тысячи человек, расположенном в Парфеньевском районе Костромской области, рухнула водонапорная башня — сообщает «K1NEWS.RU». Конструкция из металла упала вечером 10 декабря, оставив без воды пять улиц населённого пункта.

Фото Группа ВКонтакте «Парфеньево | Online» Рухнувшая башня

Металлическая водонапорная башня была построена в 1970-х годах. По информации главы Парфеньевского района Андрея Федотова, средства на реконструкцию сооружения уже выделены из бюджета района.

В какой срок муниципальным властям удастся восстановить водоснабжение в посёлке, пока неизвестно. В период ремонтных работ селяне будут вынуждены ходить на колодцы, принести воду на дом пожилым людям помогут социальные работники.