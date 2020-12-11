Москва, 11 декабря, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Родители ученика одной из московских школ подали иск о возмещении морального вреда за отсутствие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году. Иск, поданный в Тверской районный суд Москвы, имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Людмила Скубко-Карпас. Алёша за уроками

«Министерство просвещения РФ 7 мая 2020 года опубликовало приказ от 28 апреля 2020 года № 189, который отменяет проведение Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее ЗЭ ВсОШ) в 2019—2020 учебном году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Приказ отменил поведение ЗЭ ВсОШ по всем образовательным предметам. Согласно ч.3 ст.77 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» всероссийская олимпиада школьников проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. В качестве вознаграждения за победу в Заключительном этапе ВсОШ Министерством просвещения РФ выдается диплом призера/победителя ЗЭ ВсОШ, который дает право на льготу в виде поступления в высшие учебные заведения без вступительных испытаний, гарантированное п.1 ч.4 ст.71 ФЗ-273 «Об образовании в РФ». Таким образом Всероссийская олимпиада школьников соответствует всем критериям публичного конкурса, которые установлены ст.1057 ГК РФ», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Всероссийская олимпиада школьников соответствует требованиям публичного конкурса, и, согласно ч.1 ст. 1058, публичный конкурс может быть отменен только в течение первой половины срока его проведения.

В соответствии с п.22 приказа Минобрнауки России от 18 ноября 2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», Всероссийская олимпиада школьников проводится с 1 сентября по 30 апреля.

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Публично глава министерства просвещения — министр Сергей Кравцов объявил об отмене ЗЭ ВсОШ 17 апреля 2020 года на брифинге Министерства просвещения по вопросам образования, а нормативное закрепление решения об отмене ЗЭ ВсОШ в 2019—2020 году было опубликовано на официальном портале правовой информации 7 мая 2020 года, в то время как сам приказ был подписан 28 апреля 2020 года: «То есть период проведения конкурса — 242 дня. Публичное объявление отмены данного конкурса было сделано на 229-й день конкурса, что явно нарушает установленный законом срок для отмены конкурса».

В иске также уточняется, что сын истца набрал необходимое количество баллов, установленное приказом Министерства просвещения России от 15.04.2020 N 181 «Об установлении количества баллов, необходимого для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, проводимой в 2019/20 учебном году, по каждому общеобразовательному предмету и классу» для участия в ЗЭ ВсОШ 2019−2020 учебного года: «Его балл согласно информации из личного кабинета участника — 85, приказом МинПросвещения №181 для 10 классов по праву установлен проходной балл в 76. Также выполнение требования для участия в ЗЭ ВсОШ подтверждается наличием имени моего сына в списке приглашенных на ЗЭ ВсОШ 2019−2020 учебного года. Таким образом, мой сын выполнил все критерии конкурса, но олимпиада была отменена в нарушение срока, предусмотренного ч.1 ст.1058 ГК РФ».

Истец подчёркивает, что «неправомерные действия ответчика» нанесли его сыну тяжелые нравственные страдания «ввиду того, что [несовершеннолетний] осуществлял подготовку к этому конкурсу, начиная с 7 класса (что подтверждается дипломом призера муниципального этапа ВсОШ по праву за 2016−2017 учебный год): «Но право проходить на ЗЭ предусмотрено только с 9 класса. При этом условии [несовершеннолетний] в девятом классе получил диплом призера регионального этапа ВсОШ за 2018−2019 учебный год. Ему удалось пройти на ЗЭ ВсОШ по праву только в 2019—2020 году. И именно в этот год Министерство просвещения РФ отменило проведение конкурса в нарушение закона. Мой сын испытывал тяжелые нравственные переживания, которые выражались в бессоннице, апатии, нежелании продолжать образовательный процесс. В кругу семьи было замечено подавленное состояние, в кругу друзей отмечалось отсутствие интереса к прежним увлечениям и досуговым мероприятиям».

В этой связи истец потребовал от суда взыскать с Министерства просвещения РФ компенсацию морального вреда в пользу своего сына в размере 100 тысяч рублей.