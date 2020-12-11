13 молодых калужан получили паспорта граждан России
Калуга, 11 декабря, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Сегодня, 11 декабря, накануне Дня конституции, 13 молодых калужан получили паспорта граждан России. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов, начальник управления ЗАГС Майя Паненкова и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова поздравили виновников торжества.
Глава Калуги поздравил ребят и пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе, самореализации и исполнения всех желаний.
Юные калужане посмотрели фильм об истории паспорта и ответили на вопросы викторины, посвящённой основам государственного строя России.
Также в этот день Юрий Моисеев вручил партийные билеты новым членам партии «Единая Россия». Он поздравил новых однопартийцев и пожелал им здоровья и успехов.