Архангельск, 11 декабря, 2020, 19:35 — ИА Регнум. Занятия в архангельской школе №22, где обрушилась часть потолка, возобновятся не раньше следующего года. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

«Здание школы старое — 1936 года постройки. Несколькими независимыми экспертами было проведено визуальное обследование чердачных перекрытий и помещений. А проектировщик дообследовал строительные конструкции здания и обнаружил, что 10 процентов балок на чердачных перекрытиях требуют «лечения», — сказала замглавы города Светлана Скоморохова. — Следовательно, детям в такой школе находиться небезопасно. Поэтому комиссия пришла к выводу о необходимости организовать учебный процесс детей в других школах Ломоносовского округа — это школа №17 и школа №20, а также вечерняя школа. Саму же школу №22 нужно отремонтировать в 2021 году».

Напомним, что сейчас занятий в школе нет — учащиеся до конца декабря переведены на дистанционное образование.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в одном из классов обрушилась часть потолка, пострадали два подростка. ЧП произошло во время ремонта кровли, возбуждено уголовное дело.