Рим, 11 декабря, 2020, 19:35 — ИА Регнум. По данным навечер пятницы, 11 декабря, в Италии умерли63 387человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на761 (днем ранее— на 887), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.cn Пандемия коронавируса в Италии

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Выздоровели1 052 163человека, за сутки этот показатель увеличился на24 169(днем ранее — на30 099).

Число подтвержденных носителей выросло на18 727(днем ранее — на16 999). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 805 873 — 3% населения страны. В настоящее время заражены690 323человека — на6204 меньше, чем днем ранее.