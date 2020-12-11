ОЗХО снова пообещала направить в Россию миссию по делу Навального
Нью-Йорк, США, 11 декабря, 2020, 19:01 — ИА Регнум. Техническая миссия по «делу Навального» готовится для отправки в Россию, заявил 11 декабря глава ОЗХО Фернандо Ариас на заседании СБ ООН.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Исцеление
«Секретариат всё ещё ждёт от Российской Федерации элементы, чтобы направить в Россию техническую миссию, подобную той, которая была направлена в Германию».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ариас в начале октября уже заявлял, что ОЗХО готова направить экспертов в Россию по расследованию «отравления» Алексея Навального.
Напомним, «дело Навального» — ещё одна информационная кампания Запада по обвинению России в применении химического оружия.
Добавим, что российская сторона не раз указывала на то, что ОЗХО превратилась в политический инструмент давления на неугодные Западу страны.