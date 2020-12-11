Москва, 11 декабря, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 16 декабря 2020 года выступит с ежегодным отчетом перед законодательным собранием столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 11 декабря депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ).

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По его словам, как и год назад, количество вопросов парламентариев к главе города будет ограничено тремя от каждой фракции и депутатского объединения.

Мероприятие пройдёт в дистанционном формате.