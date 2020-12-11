ЕС призвал Турцию к «ответственному сотрудничеству» по мигрантам
Брюссель, 11 декабря, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал Турцию к «ответственному сотрудничеству» по мигрантам, 11 декабря сообщает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Беженцы
«Мы хотим ответственного сотрудничества с Турцией», — заявил Мишель на пресс-конференции после двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.
В Турции находятся сотни тысяч беженцев из Сирии и других стран, которые намеревались попасть в страны Европейского союза.
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