Москва, 11 декабря, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Вопросы Союзного государства, торговли и противодействия COVID-19 обсудили в ходе телефонных переговоров 11 декабря российский и белорусский премьер-министры Михаил Мишустин и Роман Головченко, сообщили в пресс-службе правительства России.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

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"Главы правительств обсудили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 1999 года Москва и Минск подписали Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии.