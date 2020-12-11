Тамбов, 11 декабря, 2020, 18:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области сегодня, 11 декабря, был представлен первый детский мобильный технопарк «Кванториум», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Мобильный кванториум

Мобильные технопарки «Кванториум» — это новая модель дополнительного образования детей, созданная по региональному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В этом году участниками проекта стали шесть школ: Бондарская, Знаменская, Платоновская, Сатинская, Сосновская школы № 2 и Покрово-пригородная школа Тамбовского района.

Для учеников данных шести школ по очереди проведут занятия в мобильном технопарке две педагогические команды. В каждой из школ одна команда будет работать 12 рабочих дней. За это время на базе мобильного технопарка педагоги будут заниматься с детьми по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, а также предметной области «Технология».

"Проект «Мобильный технопарк» открывает массу возможностей перед школьниками Тамбовской области. Определены агломерации, в каждой из которых обучающиеся 5−11 классов смогут погрузиться в удивительный мир технического творчества. Уверена, это поможет каждому ребенку определить, кем он хочет стать в жизни, а мы сможем выявить одаренных, способных ребят, для которых в дальнейшем будут организованы дистанционные занятия и профильные смены во время каникул», — отметила начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

Передвижной комплекс технопарка оснащен высокотехнологичным оборудованием, которое можно задействовать в разных направлениях: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов. Позаниматься в технопарке смогут в общей сложности около тысячи учеников 5−11 классов, а в массовых мероприятиях с использованием уникального оборудования на базе передвижной лаборатории примут участие не менее 2 тыс. школьников региона.

Ребята в рамках работы «Кванториума» смогут включиться в исследовательскую, изобретательскую, инженерно-конструкторскую, проектную деятельность, а также получат навыки работы на высокотехнологичном, учебно-производственном и лабораторном оборудовании. Для педагогов школ, куда приедет мобильный технопарк, пройдут мастер-классы и другие образовательные мероприятия.

На создание первого мобильного технопарка выделено 16,6 млн рублей из федерального бюджета. Из областного добавили 300 тыс. рублей. Кроме того, на дальнейшее обеспечение деятельности технопарка из бюджета Тамбовской области направят 2,1 млн рублей.