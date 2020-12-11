Калуга, 11 декабря, 2020, 17:58 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки подтверждены два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 11 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Боровского района 1955 года рождения и житель Обнинска 1954 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 124 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.