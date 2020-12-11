Москва, 11 декабря, 2020, 17:39 — ИА Регнум. В России затраты на производство сахара в 2020 году оказались выше, чем годом ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала новость о том, что в правительстве РФ обсуждают способы ограничения роста цен на сахар.

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«Рост цен на сахар вызван снижением сахара в свёкле в этом году: при переработке того же объёма сырья, что и в 2019 году, получаем меньше сахара. То есть затраты на его производство выше, чем годом ранее. Можно ввести ограничения посреднических и торговых надбавок по данному товару доя ограничения роста цен. Ещё одна мера — адресная поддержка потребителей (тех слоев населения и специалистов, которые больше других пострадали от падения доходов в пандемию)», — сказала Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал членов правительства за отсутствие своевременных мер по снижению цен на продукты питания.