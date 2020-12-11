Москва, 11 декабря, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Работу над вакциной от коронавирусной инфекции для животных планируется завершить в начале 2021 года. Об этом 11 декабря сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выгул собаки

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"Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года. Далее потребуется время на регистрацию», — приводит его слова издание «Ветеринария и жизнь».

Данкверт рассказал, что препарат разрабатывается учёными подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных. В настоящее время проходит третий этап его испытаний.

По словам главы Россельхознадзора, ведомство регулярно получает запросы на вакцину для животных от российских зверохозяйств, интерес к препарату проявили также «различные коммерческие структуры в США, Евросоюзе и Сингапуре».

При этом, как отметил Данкверт, Россельхознадзор уже сегодня готов кпроизводству данного иммунобиологического препарата для животных в больших объёмах.