Нью-Йорк, США, 11 декабря, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Несправедливое устройство общества и неравенство привели к тому, что нынешний мировой кризис оказался таким серьёзным, заявил 11 декабря Генсек ООН Антониу Гутерреш на форуме Нобелевской премии.

Диего Ривера. Ночь бедных. Ночь богатых. 1928

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Говоря о таком событии, как пандемия коронавируса, которое запустило мировой кризис, Генсек ООН отметил, что огромен масштаб и социальных, и экономических последствий. Угроза голода и бедности продолжает нарастать.

Гутерреш «Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий».

По словам Генсека ООН, причина столь большой глубины кризиса — «в уже существовавших неравенстве и несправедливом устройстве общества», вышедших на поверхность из-за пандемии. При этом власти разных стран к этому вызову оказались не готовы, поскольку «не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря руководство Всемирной продовольственной программы ООН заявило, что в 2021 г. мир может столкнуться с небывалым ещё за время существования Организации Объединённых Наций кризисом.