Берлин, 11 декабря, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило процесс укладки недостроенного участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии, сообщает 11 декабря пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря 2020 года, как отмечено в извещении мореплавателям государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ», — указано в сообщении Nord Stream 2 AG.

Речь идет о прокладке участка газопровода длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии на глубине менее 30 метров.