В калужском Людинове орудуют энергомошенники — Калугаэнерго
Людиново, Калужская область, 11 декабря, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В последнее время в филиал «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» поступают сообщения о том, что на территории Людиновского района Калужской области замечены лжеэнергетики. Неизвестные лица ходят по квартирам и навязывают людям мнимые услуги, сообщил 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Калугаэнерго» Дмитрий Федоров.
Мошенники представляются сотрудниками Калугаэнерго и предлагают жителям услуги по замене приборов учёта электрической энергии. В случае отказа пугают последующей установкой по завышенному тарифу.
Калужские энергетики предупреждают: сотрудники «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» не приходят к потребителям и не проводят никаких сервисных работ без заявок самих потребителей. Исключение — это случаи отключения за неуплату и снятия показаний приборов учёта в частных домовладениях. Также сотрудники «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» не принимают от населения денежные средства и не занимаются продажей товаров на дому. Не реализуют энергосберегающее или любое другое оборудование без предварительно оформленных договоров в офисах обслуживания потребителей.