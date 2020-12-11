Людиново, Калужская область, 11 декабря, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В последнее время в филиал «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» поступают сообщения о том, что на территории Людиновского района Калужской области замечены лжеэнергетики. Неизвестные лица ходят по квартирам и навязывают людям мнимые услуги, сообщил 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Калугаэнерго» Дмитрий Федоров.

Mrsk-cp.ru/affiliates/kalugaenergo Специалисты филиала всегда одеты в спецодежду с логотипами компании

Мошенники представляются сотрудниками Калугаэнерго и предлагают жителям услуги по замене приборов учёта электрической энергии. В случае отказа пугают последующей установкой по завышенному тарифу.

Калужские энергетики предупреждают: сотрудники «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» не приходят к потребителям и не проводят никаких сервисных работ без заявок самих потребителей. Исключение — это случаи отключения за неуплату и снятия показаний приборов учёта в частных домовладениях. Также сотрудники «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» не принимают от населения денежные средства и не занимаются продажей товаров на дому. Не реализуют энергосберегающее или любое другое оборудование без предварительно оформленных договоров в офисах обслуживания потребителей.

«Все специалисты филиала всегда одеты в спецодежду с логотипами компании, у каждого есть служебное удостоверение, передвигаются энергетики на служебных автомобилях с фирменным логотипом. В ином случае — это мошенники. Будьте бдительны и не пускайте самозванцев в свой дом», — подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — сказал Дмитрий Федоров.