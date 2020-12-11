Лондон, 11 декабря, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что провал торговых переговоров с Евросоюзом «очень, очень вероятен». Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Happy Brexit

После визита в город Блит на севере Англии Джонсон заявил: «Очень, очень вероятно, что мы должны выбрать решение, которое было бы, как я думаю, отличным для Соединенного Королевства. Мы сможем делать все, что захотим, с 1 января».

«Но мы продолжаем надеяться, — добавил премьер-министр, имея в виду переговоры с Евросоюзом. — Если у них появятся новые предложения, какое-то изменение в том, что они говорят, я всегда готов это рассмотреть».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что питает «очень слабые надежды»на заключение соглашения о торговых отношениях с Великобританией после окончательного выхода последней из организации.