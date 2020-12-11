Курган, 11 декабря, 2020, 17:07 — ИА Регнум. В Курганской области при пожаре погибла 90-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пресс-служба СУ СКР п Курганской области Всё, что осталось от дома погибшей

Трагедия произошла утром 10 декабря 2020 года в селе Чебаки Макушинского района в доме по ул. Степная. В ходе тушения пожара обнаружено тело хозяйки 1930 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара в доме стала неисправность печного оборудования.

Назначена доследственная проверка причин гибели пожилой женщины.