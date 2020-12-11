Калуга, 11 декабря, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Фотовыставка памятных монет «Истории Победы» открылась в калужском музейно-краеведческом центре «Дом Г. С. Батенькова». Калужане и гости города смогут познакомиться с экспозицией до середины января 2021 года. Об этом 11 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО Владимир Репета.

Фото пресс-службы отделения Калуга ГУ Банка России по ЦФО Фотовыставка памятных монет «Истории Победы» открылась в калужском музейно-краеведческом центре «Дом Г. С. Батенькова».

На выставке представлено 19 фотопанно с изображениями памятных монет. На них изображены монеты, выпущенные к юбилеям крупнейших сражений: Сталинградской и Курской битв. Сразу несколько монет посвящены подвигам блокадников и освободителей Ленинграда. На монетах увековечен труд женщин в тылу и героизм медицинских работников.

«Прошли десятилетия, но значимость и величие событий Великой Отечественной войны не меркнет. Память о Победе сохраняется, в том числе, талантами мастеров-медальеров, создающих настоящие художественные произведения, скульптуры малой формы. На выставке представлены лишь отдельные изображения редких монет, освещающие важные вехи и ключевые события 1941−1945 годов с описанием особенностей, технологий производства и художественного замысла авторов», — сказал Владимир Репета.

В год 75-летнего юбилея Победы Центральный банк Российской Федерации собрал в единую выставку изображения монет, посвященных Великой Отечественной войне. Память об этом тяжелейшем испытании и славе народа-победителя запечатлена на многих монетах, выпускать которые начал еще Госбанк СССР. Первая советская юбилейная монета была отчеканена в 1965 году — к 20-летию Победы. Это 1 рубль с изображением памятника советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Выпущенная огромным тиражом, 60 миллионов штук, она стала символом победы, её знали почти в каждой советской семье. К настоящему времени выпущено более 150 видов монет, посвященных событиям, людям и памятным датам войны — от простых «юбилейных» рублей до коллекционных редкостей.