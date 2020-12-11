Москва, 11 декабря, 2020, 16:12 — ИА Регнум. В рамках борьбы против COVID-19 некорректно говорить о вирусной пневмонии, поскольку этот термин привёл к необоснованному назначению тяжелейших антибиотиков. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил главный внештатный специалист по патологической анатомии Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой патологической анатомии ФПДО ГОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рецепт

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"Не вызывает сомнения то, что некорректно говорить о вирусной пневмонии. Термин «пневмония» привёл к тому, что необоснованно назначаются тяжелейшие антибиотики. В основе поражений при ковиде лежит диффузное альвеолярное повреждение. Альвеолярное поражение и сосудистое поражение дают картину поражения лёгких, которая стала известна всем, кто работает с COVID-19. Идёт дискуссия о взаимоотношении сосудистого компонента и альвеолярного поражения. Важный вопрос — это фазность процесса. При COVID-19 она нарушена, и в ряде работ хорошо показано, что фазность развития наблюдается редко, а идёт сочетание и пролонгация фаз», — сказал Зайратьянц.

По его словам, роль бактериальной суперинфекции «невелика».

Зайратьянц подчеркнул, что в сердце «возникает целый ряд изменений, который, по-видимому, возникает в результате иммунного ответа»: «Но идёт поиск вирусного поражения миокарда».