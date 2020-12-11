Кострома, 11 декабря, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Главный государственный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин прокомментировал снижение числа заразившихся коронавирусом в регионе за неделю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в период с 7 по 11 декабря наблюдалось «незначительное снижение» темпов прироста инфицированных, но утверждать, что ситуация изменилась в лучшую сторону, пока рано.

«Пока оптимистических прогнозов я не строю. Тенденция к снижению незначительная есть, но утверждать, что мы прошли пик заболеваемости и ситуация изменилась в лучшую сторону, пока рано. Тем более нам предстоит период подготовки к праздникам, когда люди начнут активно посещать торговые центры, пользоваться общественным транспортом и сами праздник, когда костромичи скорее всего будут посещать родственников, друзей и знакомых. Всё это вызывает озабоченность. Полное понимание ситуации, тенденций будет в течение двух недель после Нового года, ориентировочно к 15 января», — пояснил врач в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

По данным «Стопкоронавирус.рф» в понедельник, 7 декабря, в Костромской области насчитали 126 инфицированных, 8 и 9 декабря число заражённых составило 91 и 87 человек соответственно. В четверг, 10 декабря, и пятницу, 11 декабря, в Костромской области зарегистрировали 116 и 112 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом с начала ноября количество выявляемых случаев SARS-CoV-2 в регионе варьировалось от 130 до 140 в сутки.