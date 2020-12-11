Москва, 11 декабря, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Законопроект о санкциях для несоблюдающих требования законодательства иноагентов внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Василием Пискарёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Бдительность

Например, злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, либо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, предлагается наказывать штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Так же предлагается наказывать за нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации (СМИ), выполняющего функции иностранного агента или учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, либо неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством Российской Федерации требований.

Вводятся санкции и за неисполнение установленных законодательством Российской Федерации обязанностей по представлению в Минюст заявления (уведомления) о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) отчета о деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций и физических лиц, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории России.