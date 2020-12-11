Санкт-Петербург, 11 декабря, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Дорожные предприятия Санкт-Петербурга вышли на борьбу с гололёдом, который образовался на дорогах в результате ледяного дождя. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Напомним, с 11 по 13 декабря в Петербурга и Ленобласти прогнозируется непогода в виде мокрого снега и ледяного дождя. В результате чего на дорогах регионов вероятен гололед.

Как отметили в комитете, для борьбы с гололедом дорожники используют солевые растворы, в меньшей степени — чистую соль. Однако самое эффективное средство для ликвидации скользкости — это песко-соляная смесь.

«Этим средством посыпают проезжую часть и тротуары. Особое внимание уделяется опасным участкам дорог: мостам и виадукам, спускам и подъемам, перекресткам и пешеходным переходам», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время в Петербурге работают 544 единицы специальной техники и 1280 сотрудников ручной уборки (не считая дворовых дворников).

Комитет по благоустройству просит автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными, следить за состоянием дорожного покрытия и, по возможности, обходить скользкие места.