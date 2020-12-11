Архангельск, 11 декабря, 2020, 14:30 — ИА Регнум. В Белом море состоялся успешный запуск ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков». Об этом ИА REGNUM сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ Запуск ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков»

Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.

«По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов», — сообщили в министерстве.

Напомним, испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» уже выполнялись в начале октября и в ноябре текущего года. Все стрельбы признаны успешными.

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Запуск ракеты «Циркон» в Белом море (видео Минобороны РФ)

Справка:

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в г. Санкт-Петербурге и зачислен в состав Военно-Морского Флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Является постоянным участником Главного военно-морского парада в Кронштадте.

Фрегаты проекта 22 350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.