Мишустин заявил о старте вакцинации во всех регионах России
Москва, 11 декабря, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В России с 11 декабря началась вакцинация от коронавирусной инфекции во всех регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.
Минобороны России
Вакцина от коронавируса
«Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации. Они определены в каждом регионе», — заявил глава правительства.
Мишустин обратился к главам регионов, призвав их обеспечить деятельность пунктов, особенно отметив праздничные дни.