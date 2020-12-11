Москва, 11 декабря, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В России с 11 декабря началась вакцинация от коронавирусной инфекции во всех регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.

Минобороны России Вакцина от коронавируса

«Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации. Они определены в каждом регионе», — заявил глава правительства.

Мишустин обратился к главам регионов, призвав их обеспечить деятельность пунктов, особенно отметив праздничные дни.