Черкесск, 11 декабря, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Шесть сотрудников правоохранительных органов получили ранения в результате взрыва возле здания управления ФСБ в Карачаево-Черкесии. Среди гражданских лиц пострадавших нет, сообщил 11 декабря Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Напомним, сегодня около 12:00 в селе Учкекен в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии неизвестный пытался прорваться в здание ФСБ. При попытке задержания преступник совершил самоподрыв.

«В результате легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданских лиц нет», — отметили в НАК.

Личность преступника устанавливается.