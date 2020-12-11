Минск, 11 декабря, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Уже завтра, 12 декабря 2020 года, разработчики из Wargaming проведут свой традиционный «Стрим года» по игре World of Tanks. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 декабря сообщают в пресс-службе компании.

Пресс-служба Wargaming «Стрим года»

В ходе мероприятия разработчики подведут итоги уходящего года и расскажут о наиболее интригующих новинках следующего. Гостями трансляции станут директор по оперированию Антон Панков, креативный директор Андрей Белецкий и руководитель отдела гейм-дизайна Егор Родионов.

«Стрим года» начнётся с шоу-матча в режиме «Стальной охотник», во время которого бои пройдут в обновлённом формате: блогеры будут сражаться со взводами. А уже в 19:00 состоится встреча с разработчиками, на которой они расскажут о будущем игры и ответят на вопросы.

Напомним, World of Tanks — это популярная многопользовательская экшен-игра, посвящённая танковым сражениям. Её релиз состоялся в августе 2010 года.