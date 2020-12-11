Москва, 11 декабря, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Внутренняя миграция — процесс естественный, но еёсовременные особенностиговорят о том, что и российская экономика, и российский социум серьёзно больны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 декабря, комментируя исследование ВШЭ.

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Ранее РБК сообщило, что, по данным исследования ВШЭ, за последние четыре года в России в полтора раза (с 28% до 42%) выросла доля людей, которые рассматривали возможность переезда внутри страны. Основные, по мнению экспертов, причины — неверие в возможность получить в провинции хорошее образование и найти достойное место работы.

«Исследование Высшей школы экономики высветило серьёзнейшие социальные язвы жизни российской провинции и всей нашей страны в целом. Они воспалились ещё в 1990-е, но особенно болезненно влияют на настоящее и будущее России в наши дни.

В принципе, внутренняя миграция — процесс естественный, но её современные характеристики — направление движения в основном в столицы и проблемы, по которым люди переезжают, — говорят о том, что и российская экономика, и российский социум серьёзно больны.

Проблема получения качественного образования стояла и в советский период. Тем не менее в малых и средних городах можно было получить качественное профессиональное образование. В многих из них работали сильные техникумы. Обладатели таких дипломов сегодня успешно работают на инженерных должностях. Главное же заключалось в том, что во всех малых и средних городах или в ближайшей округе можно было найти работу.

Те, кто хотел, ехали из малых городов получать высшее образование в столицы: Москву, Ленинград, крупные областные центры. После службы в армии молодые люди могли поступить на подготовительные факультеты и после годового восстановления знаний — бесплатного, заметьте — поступали в соответствующий вуз. Таких было до четверти на курсе, в том числе в престижных вузах. Общежитие бесплатное, стипендия при минимальной подработке позволяла жить и учиться.

В какой-то момент показалось, что пандемия сыграет положительную роль в том, чтобы люди делали выбор в пользу жизни в малых городах и на селе. К сожалению, скорее всего, будет наоборот. Разваленная в большинстве регионов система здравоохранения не в состоянии оказывать людям адекватной помощи, а между тем вместе с трудовыми потоками инфекции будут идти и в провинцию.