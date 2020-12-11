Ново-Огарево, Московская область, 11 декабря, 2020, 13:31 — ИА Регнум. В России предложена идея мобильного приложения для упрощения административных порядков при передвижении граждан между странами ЕАЭС. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Цитата из трансляции. eurasiancommission.org Выступление президента России Владимира Путина на заседании Высшего евразийского экономического совета

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"В рамках ЕАЭС уже осуществляются крупные цифровые проекты: это в сфере транспорта, промышленности, рынка труда. Продвижением цифровых инициатив занимается, как известно, Евразийский банк развития. По его линии учреждён специальный фонд, призванный содействовать финансированию новых перспективных проектов в сфере информационной интеграции», — заявил Путин.

«Один из таких проектов предложен в России и подразумевает создание мобильного приложения, позволяющего значительно упростить административные формальности при передвижении между странами ЕАЭС», — подчеркнул он.