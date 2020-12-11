Москва, 11 декабря, 2020, 13:51 — ИА Регнум. В сети появилось изображение среднеразмерного кроссовера Skoda Kodiaq, созданное на основе шпионских снимков закамуфлированного тестового экземпляра новинки. Рендер создал дизайнер портала «Колеса.ру».

«Колеса.ру» Рендер рестайлингового Skoda Kodiaq

Как обычно в рестайлинговых моделях основную часть изменений дизайнеры делают в передней части. Обновлённый автомобиль выделяется более высокой решёткой радиатора с хромированной окантовкой. Изменениям подверглась и головная оптика. Так, нижняя линия передних фонарей стала более изогнутой. При этом сами фары получились узкими. Под фарами установлены очень маленькие противотуманки.

На корме появился хромированный молдинг и встроенный поворотник. Кроме того, сзади вместо эмблемы появится буквенная надпись. На данный момент новинка находится на финальном этапе испытаний.

Напомним, в октябре 2020 года в России самым продаваемым новым автомобилем компании Skoda стала модель Kodiaq. В отчётном месяце в стране было приобретено 3698 единиц этого авто, что на 54,5% больше, чем год назад.

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