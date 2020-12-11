Токио, 11 декабря, 2020, 13:08 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки дорожных тестов модернизированной компактной модели Toyota Aygo нового поколения. Фотографии авто размещены на сайте Motor1.

Motor1 Новое поколение Toyota Aygo

Новинка заменит собой предыдущее поколение модели, которое было обновлено в 2018 году.

По предварительной информации, первые экземпляры Toyota Aygo получат классический трёхцилиндровый мотор небольшой мощности, а чуть позже в линейке агрегатов появится электрический мотор.

Актуальное поколение Toyota Aygo продаётся тиражом в 100 тыс. экземпляров в год. Новый же Aygo станет для бренда своеобразным экспериментом по выпуску недорогих, компактных электрокаров. В компании на это авто возлагают большие надежды.

Ожидается, что модернизированную модель официально представят в конце 2021 года.

Ранее компания Toyota обновила гибридную версию Camry. Авто предназначено для европейского рынка. У него появились: новый передний бампер, иная рёшетка радиатора и модернизированные задние фонари с новым светодиодным рисунком.

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