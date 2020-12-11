Киев, 11 декабря, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Киевскими властями совершена грубая провокация и попытка дискредитации одного из важнейших христианских событий — Рождество Христова, заявил в своем комментарии 11 декабря политический эксперт Владимир Грановский.

Питер Брейгель Старший. Два шута, забавляющиеся шутовскими жезлами. 1562

Специалист напомнил, что на центральную городскую рождественскую елку Киева, которую христиане устанавливают, чествуя Рождество Иисуса Христа, вместо рождественской звезды установлен колдовской, шутовской колпак.

Политолог предполагает, что данный жест преследует сразу несколько целей, среди которых следующие: публичное унижение христиан; тестирование общества на готовность защищать христианские ценности и веру; демонстративная насмешка над киевлянами и временно в Киеве проживающими; провокация с целью инспирирования публичных антихристианских дискуссий и настроений; а также попытка указать обществу, что власть шута сильна.

Грановский отмечает, что таким образом власть говорит гражданам, что она о них и о их ценности «вытирает ноги» — «дальше будет ещё смешней, но когда вам будет уже не до смеха, то будет уже поздно. Также он предупреждает, что в случае если киевляне не защитят свой город от «выродков, которые устроили эту позорную провокацию», то часть вины ляжет и на них.

ИА REGNUM напоминает, что ранее директор компании Folk Ukraine, которая отвечала за организацию елки, Игорь Добруцкий заявил, что появление шляпы связано с тем, что тематика главной елки страны — волшебный сказочный лес.

«Верхушка главной елки страны украшена волшебной шляпой, которая прогонит из Киева и Украины COVID-19 и сделает так, чтобы нашей стране сопутствовали только счастье и удача», — заявил он в интервью «КП» в Украине» в начале декабря.

Сама шляпа желтого цвета сделана из лозы и гирлянд, весит 58 килограммов и светится в темное время суток.