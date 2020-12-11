Москва, 11 декабря, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Дистанционное обучение подрывает российское образование, заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Дистанционное образование

«Законопроект о дистанционном образовании, который общими усилиями дважды переносился из повестки дня Госдумы мне, как юристу, внешне кажется техническим. Но мы понимаем, что это даже не пробный камушек, не троянский конь, а очередная попытка, камень в фундамент будущей модели образования, попытка заменить очное образование после пандемии», — заявил Миронов.

Он объяснил поддержку законопроекта губернаторами.

«Многие губернаторы поддерживают дистанционное образование. Знаете почему? Потому что у них моментально решается проблема отсутствия кадров в школах, в том числе малокомплектных. Уже объявлено, что 14 субъектов РФ будут проводить эксперименты по цифровой образовательной среде (ЦОС), но это очень опасный путь, и мы все вместе должны этому противостоять», — призвал парламентарий.

Он уверен: родители правильно делают, что бьют тревогу. Но еще большую тревогу бьют учителя, потому что видят, что качество образования резко падает, добавил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума 9 декабря сняла с обсуждения законопроект о дистанционном обучении и перенесла его рассмотрение на более поздний срок. Законопроект позволяет Минпросвещения и Минобрнауки разработать методики для такого вида обучения.