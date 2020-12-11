Козельск, Калужская область, 11 декабря, 2020, 13:04 — ИА Регнум. 11-летняя София Петрухина, проживающая в городе Козельске Калужской области, награждена Почётной грамотой председателя Следственного комитета Российской Федерации в рамках церемонии, приуроченной ко Дню Героев Отечества. Об этом 11 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru 11-летняя София Петрухина награждена Почётной грамотой председателя Следственного комитета Российской Федерации

София с малых лет не могла ходить из-за неизлечимого дефекта. В 2016 году девочка переехала жить Козельск. Благодаря своей целеустремленности и упорству, а также вниманию и заботе мамы Ирины Владимировны, она смогла добиться больших успехов. Жизнь девочки насыщенна, интересна и разнообразна. София активно занимается танцами и плаванием, участвует в общественной жизни. Сейчас она выбрала себе не самое лёгкое спортивное увлечение: триатлон (вид спорта, состоящий из непрерывного, последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега). В Калужской области София — единственный бегун-колясочник. На счету у девочки много медалей, сертификатов и дипломов в области спорта и творчества. Награды говорят нам о том, что преодолеть трудности возможно в любых жизненных ситуациях, проявляя упорство и имея поддержку и помощь близких людей.

София Петрухина мечтает стать следователем. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил оказать девочке содействие в подготовке для поступления в кадетский класс СК России. А затем, если у нее будет желание, то она сможет продолжить учебу в одной из академий ведомства. Председатель Следственного комитета России выразил уверенность в дальнейших успехах девочки и поблагодарил ее маму за воспитание дочери.