Ярославль, 11 декабря, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В Ярославской области ещё три человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

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Умерли женщины 1947 и 1956 года рождения, мужчина 1953 года рождения. Всего в регионе за время пандемии по официальным данным скончались уже 107 человек.

За последние сутки в Ярославской области выявлено 187 новых случаев заражений 250 человек выздоровели.