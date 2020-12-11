Москва, 11 декабря, 2020, 12:44 — ИА Регнум. От спекулятивного роста цен на сахар и подсолнечное масло в первую очередь выигрывают не производители, а розничные сети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«Кто манипулирует, кому достается маржа? Мы понимаем, что если бы полученный доход получал сельхозтоваропроизводитель, то мы наблюдали бы бум строительства новых сахарных заводов в стране или увеличения посевов сахарной свеклы. Этого не происходит. В то же самое время продолжают расти розничные сети», — сказал Бражко.

По его словам, указанные факты позволяют заключить, что спекулятивная наценка на сахар и подсолнечное масло оседает в розничной торговле. Причем, даже если сейчас, властям удастся сдержать рост цен и снизить стоимость этих продуктов, то через пару месяцев они вновь начнут дорожать.

«На мой взгляд, мы наблюдаем ситуацию, при которой правительство пытается договориться с федеральными розничными торговыми сетями, что они будут соблюдать неформализованные правила игры и не будут раскачивать рынок в экономсегменте. Но бизнес стремится получить повышенную прибыль и в отсутствие формализации, в рыночной экономике оформить эти договоренности невозможно. Полагаю, что через месяц-два, когда шумиха уляжется, цены вернутся к высокому уровню. Потому что никакого экономического обоснования для розничных сетей, которое бы побудило их снизить цены, нет», — заявил Бражко.