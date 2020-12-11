Москва, 11 декабря, 2020, 12:40 — ИА Регнум. С начала года розничные цены на сахар выросли примерно в два раза. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM сообщил член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«Что касается сахара — в нашей стране его объем потребления значительный. С точки зрения потребителя рост цен на данный продукт влияет на семейный бюджет. Но с точки зрения здоровья нации, чем сахар будет дороже, тем больше будет снижаться его потребление. Если посмотреть статистику, то в начале года сахар в рознице продавался по цене 20−25 рублей за килограмм. Сейчас цена составляет около 50 рублей за килограмм», — сказала Бражно.

Однако ситуацию с ростом цен легко исправить. Для этого достаточно лишь нарастить поставки сырья для производства сахара в Россию, считает эксперт.

«Манипуляторам рынка косвенно помогают розничные сети и чиновники, которые в своей работе не применяют риск-ориентированный подход. Достаточно увеличить объем поступления на наш рынок сахара-сырца, чтобы стабилизировать ситуацию. Но если посмотреть продовольственные запасы, то цифры показывают, что страна полностью обеспечена сахаром в необходимом объеме», — заявил Бражко.