Предупреждение о вреде алкоголя должно занимать пол-лицевой этикетки - депутат Госдумы
Москва, 27 января, 2011, 14:00 — ИА Регнум. Отдать 50% площади лицевой этикетки на бутылках с алкоголем, в том числе с пивом, под предупреждение о вреде алкоголя предлагает депутат
Отметим, что на поступившем в Госдуму правительственном антиалкогольном законопроекте уже есть положение о том, что на этикетке указание о вреде алкоголя должно занимать не более 20%.
"На мой взгляд, это недостаточная мера", - сказал Звагельский.
Кроме того, по его словам, при доработке антиалкогольного законопроекта в Госдуме будут вводиться достаточно жесткие штрафы за распитие пива в общественных местах, в том числе на улице.