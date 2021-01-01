Москва, 27 января, 2011, 14:00 — ИА Регнум. Отдать 50% площади лицевой этикетки на бутылках с алкоголем, в том числе с пивом, под предупреждение о вреде алкоголя предлагает депутат Государственной думы РФ Виктор Звагельский ("Единая Россия"). Как передает корреспондент ИА REGNUM, 27 января выступая на парламентских слушаниях, посвященных регулированию алкогольной отрасли, Звагельский заявил, что "предупреждение о вреде алкоголя должно быть не менее 30%". "А на мой взгляд, - и 50% площади этикетки, и нужно перенести это предупреждение с контрэтикетки (которая расположена на обратной стороне) на лицевую этикетку, чтобы это бросалось в глаза", - сказал депутат.

Отметим, что на поступившем в Госдуму правительственном антиалкогольном законопроекте уже есть положение о том, что на этикетке указание о вреде алкоголя должно занимать не более 20%.

"На мой взгляд, это недостаточная мера", - сказал Звагельский.

Кроме того, по его словам, при доработке антиалкогольного законопроекта в Госдуме будут вводиться достаточно жесткие штрафы за распитие пива в общественных местах, в том числе на улице.