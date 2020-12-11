Москва, 11 декабря, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Жители России в качестве подарков на Новый год интересуются электроникой и товарами для дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса «Яндекс. Маркет».

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Подарок на новый год

Эксперты сервиса изучили потребительский спрос накануне прошлого Нового года.

«Традиционно наибольший рост спроса приходится на электронику, — говорится в исследовании. — Чаще всего россияне покупали портативную технику, в основном наушники и умные колонки».

Вторыми по популярности в 2019 году стали товары для дома — чаще всего в этой категории клиенты маркетплейса покупали посуду и кухонные принадлежности.

На третьем месте — товары для красоты. В основном жители России заказывали на маркетплейсе маски для лица, патчи для глаз и филлеры для волос.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования Ozon, семьи в России тратят на новогоднюю ёлку и украшения для неё и дома в среднем около 7 тыс. рублей.

В исследовании говорится, что продажи новогодних товаров в конце ноября — начале декабря удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а количество заказов с новогодней атрибутикой выросло в три раза. Средний чек на эти товары вырос на 70% в годовом сопоставлении, превысив 2 тыс. рублей.

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