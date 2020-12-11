Барнаул, 11 декабря, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин не уверен в прогнозе Минстроя РФ о росте цен на жилье в 2021 году. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM расчётные данные предполагаемой цены квадратного метра жилья, он пояснил:

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«Думаю это запаздывающий показатель. Уже сейчас мы видим снижение спроса, и значит, роста цен не будет. Падения, скорее всего, тоже не будет, будет стабилизация спроса и цен».

Напомним, ранее о том, что в первом полугодии 2021 года цены на жильё в России вырастут на 1,1%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект приказа Минстроя РФ.

По оценке чиновников, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по стране составит 49 173 рубля. Это на 539 рублей больше, чем по сравнению со вторым полугодием 2020 года.