Калуга, 11 декабря, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Калужской области порядка 28,2 тыс. человек (5,2%) в третьем квартале 2020 года не имели работы, но активно её искали (в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), они классифицируются как безработные), сообщает 11 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Поиск работы

Средний возраст лиц, классифицированных как безработные, в III квартале составлял 48 лет. По данным обследования рабочей силы, безработные, имевшие высшее образование, составили 11,9%, среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена — 26,4%, среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) — 24,7%, среднее общее образование — 35,2%, основное общее — 1,5%, не имеют основного общего — 0,3%. Средняя продолжительность поиска работы составила 6,1 месяца. Продолжительность поиска работы, как правило, зависит от нескольких факторов, среди которых значение имеет образование, наличие опыта работы и возраст соискателя.

Численность рабочей силы (экономически активного населения региона) в среднем в III квартале составила 539,8 тыс. человек. Уровень участия в рабочей силе городского населения составил 65,2%, сельского — 58,9%. Связано это, в основном, с более широкими возможностями в трудоустройстве проживающих в городской местности. Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в крупных и средних организациях. За III квартал среднесписочная численность работников этих предприятий составила 243,4 тыс. человек, что составило 45,3% от общей численности рабочей силы.