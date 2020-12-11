ПФР объяснил, как проверить правильность начисления пенсии
Москва, 11 декабря, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Граждане РФ могут в любое время проверить правильность начисления им пенсий. Для этого на портале госуслуг можно заказать выписку, в которой будут содержаться сведения о страховом стаже, заработке и страховым взносам. Об этом 11 ноября сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Читайте также: Жители России назвали желаемый размер пенсии для комфортной жизни
Ели пенсионер обнаружил ошибки в его индивидуальном лицевом счёте, ему следует подать заявление на портале госуслуг об исправлении неверно указанных сведений, прикрепив соответствующие подтверждающие документы.
Также по теме: Каждый пятый в РФ собирается работать после выхода на пенсию
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в октябре 2020 года увеличился на 5,8% в годовом выражении и составил 15 026 рублей.