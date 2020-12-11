Барнаул, 11 декабря, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае Дню Героев Отечества посвятили церемонию торжественного награждения детей, совершивших поистине геройские поступки. Подробности сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

СКР Дети-герои

Председателем Следственного комитета России подписан приказ о награждении медалями «Доблесть и отвага» Михаила Домникова, Александра Копылова и Михаила Дешевых, которые ребятам вручил руководитель следственного управления СК по Алтайскому краю генерал-майор юстиции Андрей Хвостов.

Несмотря на юный возраст и смертельную опасность, мальчики проявили себя мужественно и самоотверженно, спасая жизни незнакомых им людей.

В июле 2020 года Михаил Домников, увидев, как житель поселка Лесной в Барнауле насильно уводит четырёхлетнего ребенка в пустынное место, проследил за злоумышленником и потребовал от него прекратить преступные действия сексуального характера.

СКР В следственном управлении СК России по Алтайскому краю наградили детей-героев

«Своим героическим поступком третьеклассник Миша предотвратил особо тяжкое преступление в отношении малолетнего — преступник был задержан и понес заслуженное наказание», — пояснили в СК.

Вечером в один из дней апреля 2020 года ученики 6 и 7-го классов Быстроистокской школы Александр Копылов и Михаил Дешевых, проезжая на велосипедах мимо дома односельчанки, услышали крик о помощи 80-летней бабушки, пострадавшей от насильственных действий преступника.

«Не растерявшись, мальчишки помогли женщине подняться, побежали к соседям и попросили вызвать полицию, а сами, достоверно видев, в какую сторону пошел преступник, не испугавшись, стали преследовать его. На одной из улиц села подростки узнали злоумышленника и позвали на помощь взрослых, рассказав о случившемся. Благодаря отважным действиям мальчиков, удалось по «горячим следам» задержать опасного рецидивиста», — пояснили в СК.

При награждении присутствовали родители маленьких героев, которым также были выражены слова благодарности как руководства СК РФ, так и руководителя следственного управления по краю за достойное нравственное и патриотическое воспитание детей.