Кострома, 11 декабря, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Часть троллейбусов, подаренных Москвой Костроме, оказались непригодными для использования по прямому назначению. Об этом 11 декабря сообщает городская администрация.

Наталья Диева Троллейбус в Костроме

Из 30 машин на линию могут выйти лишь восемь транспортных средств. Остальные троллейбусы будут использоваться в качестве доноров запчастей. Впрочем, костромские власти рады и этому.

«Наличие большого запаса запчастей позволит производить ускоренный ремонт эксплуатируемых троллейбусов, сократить количество сходов с линии по техническим причинам. В конечном итоге все это будет способствовать повышению безопасности и комфортности пассажирских перевозок в городе», — сообщает администрация города Костромы.

Московские троллейбусы начнут доставлять в Кострому в ближайшие дни. Перевозку машин за 1,3 млн рублей организует ярославская компания ООО «АГАП». Все троллейбусы передадут в костромское «Троллейбусное управление» до 1 февраля 2021 года.

Напомним, разговоры о передаче 30 московских троллейбусов Костроме ведутся как минимум с 2017 года. Столица заменяет подержанный транспорт электробусами или обычными автобусами, а неактуальную технику вручает регионам. Сейчас в троллейбусном депо Костромы содержится 28 машин, все они находятся в рабочем состоянии. Последний раз новые троллейбусы город приобретал в 2013 году.