Москва подарила Костроме негодные троллейбусы
Кострома, 11 декабря, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Часть троллейбусов, подаренных Москвой Костроме, оказались непригодными для использования по прямому назначению. Об этом 11 декабря сообщает городская администрация.
Из 30 машин на линию могут выйти лишь восемь транспортных средств. Остальные троллейбусы будут использоваться в качестве доноров запчастей. Впрочем, костромские власти рады и этому.
Московские троллейбусы начнут доставлять в Кострому в ближайшие дни. Перевозку машин за 1,3 млн рублей организует ярославская компания ООО «АГАП». Все троллейбусы передадут в костромское «Троллейбусное управление» до 1 февраля 2021 года.
Напомним, разговоры о передаче 30 московских троллейбусов Костроме ведутся как минимум с 2017 года. Столица заменяет подержанный транспорт электробусами или обычными автобусами, а неактуальную технику вручает регионам. Сейчас в троллейбусном депо Костромы содержится 28 машин, все они находятся в рабочем состоянии. Последний раз новые троллейбусы город приобретал в 2013 году.