Калуга, 11 декабря, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Увеличение цен на соль поваренную на 5,8%, пшеничную муку — на 4,2%, вермишель — на 3,6%, масло подсолнечное — на 2,3% отмечено за период с 2 по 9 декабря в сетевых магазинах Калужской области. Об этом 11 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам совместного заседания регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

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Также подорожали сосиски, сардельки — на 6%, ряд товаров плодоовощной группы (максимально: на огурцы свежие — на 17,2%). Одновременно уменьшились цены на шлифованный рис на 6,1% и сыр — на 3%.

По данным статистики, максимальные цены среди соседних областных центров Центрального федерального округа в Калуге наблюдаются на сметану, картофель и яблоки.