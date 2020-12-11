Кемерово, 11 декабря, 2020, 10:38 — ИА Регнум. После новогодних праздников в Кемеровской области стоит ждать увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Такое предположение высказала начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по региону Маргарита Новоселова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причина, по её словам, — массовость и скученность людей.

«Позиция Роспотребнадзора такая: при любом подъёме заболеваемости, неважно — коронавирус, ОРВИ или грипп, мы всегда рекомендуем разобщиться и не проводить массовые мероприятия, чтобы не было групповых очагов и чтобы не поднять уровень заболеваемости, — цитирует Новосёлову «Газета Кемерова.

В ведомстве рекомендуют провести предновогодние праздники и встретить Новый год в близком семейном кругу.