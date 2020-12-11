Ростов, Ярославская область, 11 декабря, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Директор государственного предприятия Ярославской области «Южный водоканал» Игорь Кузнецов покинул свой пост. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Скриншот видеозаписи конфликта Игорь Кузнецов

«Южный водоканал» работает в Ростове Великом и соседних районах. Кузнецов возглавил его в феврале 2019 года. Он входил в группу «ставропольских» руководителей и чиновников сферы ЖКХ, пришедших после назначения директором департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области Александра Николаева (в настоящее время уже не работает).

Работу ставропольцев в Ярославской области сопровождали скандалы. Самый яркий из них был связан как раз директором «Южного водоканала». Широкую известность он получил после бытового конфликта.

В социальных сетях появилось видео, где Кузнецов в присутствии полицейского оскорбляет соседа во дворе. Сосед уверял, что директор госпредприятия перед этим плюнул в него. На скандальную ситуацию вынужден был отреагировать даже губернатор Дмитрий Миронов, но в итоге Кузнецов отделался выговором.

Жители Ростова требовали уволить директора «Южного водоканала», но не из-за любви к плевкам в ярославцев. Скандал совпал с резким ухудшением качества водопроводной воды в Ростове Великом.