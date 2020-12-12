Стокгольм, 12 декабря, 2020, 09:07 — ИА Регнум. В то время как в Швеции, как и в других странах Европы, ожидают скорого начала вакцинации населения от COVID-19, специалисты отмечают, что некоторые группы граждан были исключены из клинических исследований и, как следствие, не смогут вакцинироваться от смертельного заболевания. Об этом сообщила газета Expressen.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923 (фрагмент)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

«Этих людей почти всегда исключают из испытаний препаратов», — заявил представитель фармацевтической ассоциации Läkemedelsföreningen Йохан Брун.

Проблема для отдельных групп населения заключается в том, что при проведении третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19, например, от производителя Pfizer/BioNTech, в число испытуемых не вошли дети, беременные женщины, люди с тяжелой формой аллергии или ослабленной иммунной системой.

По этой причине в вакцинации от COVID-19 на данном этапе им будет отказано.