Чита, 11 декабря, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Правительство РФ поможет найти решение ряда вопросов работы железнодорожного сообщения в Забайкальском крае. Об этом 10 декабря заявил губернатор региона Александр Осипов. Его слова цитирует пресс-служба регионального правительства по итогам Совета ДФО, прошедшего во Владивостоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Докладывал о том, что из-за большого количества инвестпроектов необходимо развивать провозные мощности железной дороги. Многим предприятиям требуется доступ к железной дороге, чтобы упростить вывоз добытых грузов, проще доставлять необходимое оборудование. Юрий Трутнев поручил подготовить соответствующий план для всего Дальнего Востока, у нашего региона он уже готов, поэтому, надеемся, что он станет опорным и будет включен в общий план», — пояснил Александр Осипов.

Также губернатор поднял проблему малого количества путепроводов.

«Необходимо строительство путепроводов во всех населенных пунктах, но в первоочередном порядке — 11 путепроводов. Интенсивность поездов по Транссибу около 90 пар поездов в сутки с перекрытием переездов на три-пять часов. Нормальное функционирование населенных пунктов и работа обеспечивающих служб (пожарные, полиция, скорая помощь и других) дезорганизованы», — подчеркнул Александр Осипов.

Помимо этого, в ходе совещания был поднят вопрос по пассажирским пригородным железнодорожным маршрутам, которых Забайкалью нужно как можно больше.

«Необходимо финансирование, предложили, чтобы из федерального центра выделялись субсидии. Надеюсь, ситуация будет развиваться в лучшую сторону», — добавил глава Забайкалья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных регионов стали распространять все льготы и преференции, доступные дальневосточникам.