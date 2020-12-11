Оренбург, 11 декабря, 2020, 09:12 — ИА Регнум. В Оренбургском заповеднике рождение жеребёнка лошади Пржевальского назвали предновогодним подарком. Жеребёнку уже месяц, однако сотрудники заповедника решились проинформировать о радостном событии только сейчас.

Orenzap.ru Жеребёнок лошади Пржевальского

Новорожденного жеребёнка обнаружили во время мониторинга пространственного перемещения гаремных групп лошади Пржевальского сотрудники Центра реинтродукции ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». Они провели на месте работы по определению пола жеребенка и идентификации его матери.

«Молодой жеребчик родился у кобылы Рицы. Это второй жеребёнок, рождённый ею в Оренбургском заповеднике», — сказал руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Евгений Булгаков. Отцом новорождённого является жеребец Макос из Венгрии. Сейчас жеребенок активно изучает мир, играет с другими жеребятами и не отходит далеко от матери.

Напомним, в Оренбургской области реализуют программу по восстановлению популяции лошади Пржевальского. В местном заповеднике находится единственный в России Центр реинтродукции этого вида лошади. Первые шесть лошадей поступили в Оренбуржье в октябре 2015 года из Франции. В настоящее время в заповеднике более 50 лошадей.